Espías, filtraciones y ultras: las cloacas ideológicas del 'procés'

Borja Vilallonga, su interlocutor y responsable de la filtración, acababa de plantear a Torra la posibilidad de elegirlo presidente: "¿y si te proponemos que seas presidente? No bromeo". Torra esquiva la pregunta, ignorando la primera persona del plural que utiliza Vilallonga: "no me lo propondrán nunca porque el PDeCat no lo querrá nunca (y creo que ERC tampoco). Vilallonga insiste: "lo entiendo por parte de los partidos, pero se podría buscar apoyo civil. Si me dejas, lo hablo en mi grupo"