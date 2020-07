Qué esperar realmente del Real Madrid Femenino

Es difícil ser aficionado al fútbol [...] y no haber escuchado el que es sin duda el tema de moda en el fútbol femenino, que no es otro que la llegada del Real Madrid a la Liga Iberdrola [...] La gran mayoría de aficionados, merengues o no, estaban reclamando desde hace años la necesidad de esta sección femenina [...] Dado el presupuesto que se maneja en el fútbol femenino a poco que le pongan interés tendrán una de las plantillas más competitivas de Europa en no mucho tiempo, la pregunta es ¿están en disposición de hacerlo desde el minuto uno