Esperanza Guardado: "Un hombre gordo es un gourmet pero una mujer gorda es una solterona"

Es un tema con el que la gente se mete mucho, sin embargo con otros temas no pasa. Por ejemplo, el adjetivo de gorda ¿Por qué es negativo? Es que es insalubre, no es sano estar gordo. Pero yo no me meto con alguien que sea fumador ni le digo: ¡Fumador! ¡Cancerígeno! No te digo eso, ¿no? (Se ríe) No entiendo porqué gorda tiene que ser un apelativo negativo. Que nos dejen libertad porque ahí sí que creo que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres porque un hombre gordo es un gourmet y una mujer gorda es una solterona.