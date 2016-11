Esperanza Aguirre: "No hay ningún español que piense que yo me he llevado un duro"  

39 meneos 69 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

32 anónimos 7 7 compartir:

actualidad karma: 28

"No hay ningún español, ni en la opinión pública ni en la publicada, que piense que me he llevado un duro nunca y llevo en política 33 años", así de contundente se ha mostrado Esperanza Aguirre en laSexta Noche. Además, ha añadido que ha puesto una demanda a Pedro Sánchez porque se niega a que la llame corrupta".