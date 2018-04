Esperanza Aguirre: "No ha habido financiación ilegal en el PP de Madrid, hasta donde yo sé"

Parece ser que Fundescam pagaba encuestas, no me parece que eso fuera disparatado". La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido que la fundación del PP de Madrid asumiese parte de sus trabajos electorales y asegura que siempre funcionó con total transparencia. Como ha hecho Ignacio González antes que ella, ha negado conocer la caja B con matices: "No ha habido ninguna financiación ilegal en el PP de Madrid, hasta donde yo sé por lo menos".