Esperanza Aguirre: "La idea de la cancha de golf fue mía. Soy responsable, por eso he dimitido"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se presenta como artífice de la idea de construir el campo en Chamberí, ilegal e investigado en el caso Lezo"Desde el momento que di la idea, no supe a quien se lo adjudicaron. No he sabido nada de las obras, ni del coste ni de quien se lo dieron", ha defendidoAguirre ha señalado a Ignacio González como responsable y ha lamentado "confiar" en él: "La confianza está bien, pero el control está mejor"