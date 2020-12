Esperanza Aguirre acusa a Podemos de estar detrás del chat de los militares retirados

"Un chat privado es una cosa y una carta al Jefe del Estado por parte de militares retirados pues es otra muy distinta, replicó Aguirre. Que han hecho coincidir en el tiempo… Qué casualidad que quién ha filtrado lo del chat privado resulta ser alguien que ha hecho el programa de Podemos y que es el íntimo amigo del militar este que no sale nunca elegido. Le ponen siempre en Zaragoza, en Madrid, y no sale nunca elegido. No me cuerdo cómo se llama, pero es un militar de aviación muy amigo de Pablo Iglesias"