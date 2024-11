Waiting on a Friend es una canción de la banda de rock inglesa Rolling Stones de su álbum Tattoo You de 1981. Escrita por Mick Jagger y Keith Richards y lanzada como el segundo sencillo del álbum, alcanzó el puesto número 13 en la lista de sencillos Billboard Hot 100 en Estados Unidos. No la voy a mover, la dejo en cultura.