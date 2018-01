A qué esperamos los hombres para hablar de los partos de nuestras parejas

Contracciones. Dolores. Cada vez más. ¿Cómo se acompaña esto? Decido ser fuerte y eso en un mundo de varones significa anestesiarse, disociarse, es decir, no sentir emociones.Me ofrecen algo que hacer: me explican que aplicando fuerza con mi antebrazo en el fondo del útero ayudo a sacar a mi hijo. Era la maniobra de Kristeller. Sus riesgos para la salud del bebé y la madre son enormes. No sé a qué esperamos los hombres para hacer lo mismo. ¿Miedo a sentir?