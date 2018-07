"Espera a tenerla morcillona como mínimo antes de volver a masturbarte"

La sexóloga Pilar Cristóbal ha respondido una semana más a vuestras preguntas en el foro Consultorio de sexo Pilar Cristóbal XI. "Soy un chico de 18 años. Me masturbo con frecuencia. Me gustaría saber si eso puede ser malo en un futuro para las relaciones sexuales. Me gustaría saber si debo controlar el aguantar cada más y cómo lo hago. Pilar: Lo primer que te digo es que no te masturbes si previamente no tienes el pene erecto o morcillón por lo menos. La masturbación no afecta a las relaciones sexuales. No debes controlar nada, déjate llevar.