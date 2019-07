Cuatro autos judiciales avalan que el proyecto anticontaminación de Manuela Carmena continúe en marcha, aunque esto no quiere decir que sea inamovible o el único aplicable, sino que los argumentos sobre los perjuicios que provoca, según el equipo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, no son suficientes frente a la protección del Medio Ambiente y la salud de los ciudadanos. El Ayuntamiento no propone una alternativa clara, vienen a decir los jueces.