Han pasado cinco días desde el fatídico 31 de marzo, el día triste de Mario. Esa fecha, Nintendo eliminó el rastro de varios juegos, tanto en formato físico como en digital, entre ellos Super Mario 3D All-Stars. Y eso que no desaparecieron sólo algunos de los videojuegos protagonizados por Mario, al verse afectado de igual modo el Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light de Famicom en eShop.