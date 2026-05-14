edición general
5 meneos
73 clics
Un espectador da un pelotazo en la cabeza al árbitro y obliga a suspender la final de Aragón benjamín de fútbol sala

Un espectador da un pelotazo en la cabeza al árbitro y obliga a suspender la final de Aragón benjamín de fútbol sala

El colegiado suspendió el encuentro a falta de 24 segundos, después de que le dieran un fuerte balonazo desde la grada.

| etiquetas: violencia en el deporte , aragón , estamos tontos
4 1 0 K 50 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
#1 Grahml *
Leyendo esto:


"una persona cercana a un familiar de una futbolista del Cesaraugusta, que devolvió el balón al campo propinando un fuerte pelotazo en la cabeza al colegiado del partido de forma intencionada."

Me parece perfecta esta decisión:

"La federación, en una resolución emitida este mismo jueves, ha decidido descalificar al Cesaraugusta de la competición, por lo que el FSF Zaragoza es el campeón."
1 K 40

menéame