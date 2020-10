El Espanya ens roba no era tal; mejor pregunten a Madí, Vendrell y Soler

"¿Cómo es posible que no estén aquí ni Oriol Soler, ni David Madí, ni Xavier Vendrell? No es que no hayan sido procesados, es que ni siquiera están imputados cuando hay imágenes que acreditan su participación activa. ¿Quién les libra de la cárcel?", se preguntaba subido en el furgón, dirección Estremera, alguno de los líderes secesionistas. Basta con desmadejar el modus operandi habitual en las esferas del poder económico. Lanzan a la infantería para que haga el trabajo sucio y luego, en caso de venir mal dadas, sirva de chivo expiatorio.