Para Antón Sánchez, viceportavoz del Grupo Parlamentario de En Marea y Portavoz Nacional de Anova, la nueva Ley de Patrimonio Natural de Galicia no es más que un intento de "disimular y ocultar" el "nulo bagaje" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en materia medioamential. "Esta ley no mejor la anterior. Es una mala ley y su proceder no augura ningún cambio en sus politicas