Españolistas en Girona: "Nosotros sí que vivimos en una dictadura"

La bandera que lleva María José ha tenido que lavarla dos veces. La primera cuando la compró, y la segunda cuando fue a recogerla del tendedero porque estaba impregnada de huevo, cáscaras y papeles que le habían tirado sus vecinos por el patio. “Lo que peor llevo es que el independentismo acapare a las instituciones. A mí, mi enfermera me llamó para recordarme que tenía que votar ‘para hacer país’ y me he salido del gremio de Carpinteros porque nos dijeron que teníamos que poner pegatinas de los presos y de 'Democracia' en nuestros comercios”,