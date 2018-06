Españoles que votan en México: “Quieren asustar como en España con Podemos”

Los 130.000 españoles que viven en México conforman el segundo mayor número de extranjeros residentes en el país, un grupo en el que muchos disfrutan de ambas nacionalidades debido a los fuertes vínculos históricos entre los dos países. “Me gusta López Obrador porque México necesita un cambio”, dice Jimena. “Votaré a Anaya. Sinceramente no me gusta ningún candidato, pero no quiero que llegue Obrador”, comenta José Manuel. “Mi voto será nulo porque la campaña ha sido un chiste, hay una ausencia de ideología brutal y un populismo desbordante”.