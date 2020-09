Los Españoles no son blancos, según el New York Times

El diario The New York Times ha publicado este jueves un estudio en el que clasifica por razas a las 922 personas más poderosas de Estados Unidos. Llama la atención que según el rotativo, los nacidos en la península ibérica o los descendientes de estos no son de raza blanca. Así, personas como John Garamendi, empresario y político, no es blanco, pese a ser de origen vasco. De manera interesante, el NYT clasifica a personas con origen en Oriente Medio como el irano-americano Farnam Jahanian o Marc Lasry, que nació en Marruecos, como blancos.