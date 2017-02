Los españoles no saben qué les hace ser españoles

El estudio pone al descubierto que, en general, la lengua y el hecho de haber nacido en el país en cuestión son los elementos que los ciudadanos consideran como más importantes a la hora de definir a alguien como “de aquí” o “de fuera”. El trabajo de investigación de Pew Global, titulado “What It Takes to Truly Be ‘One of Us’” (“Qué es necesario tener para ser verdaderamente ‘uno de los nuestros’”) muestra que los ciudadanos españoles no tienen una idea muy clara ni fuerte de lo que significa “ser español”.