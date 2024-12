Una española que vive en Suiza explica cómo hacen pis allí los hombres: 'Es algo cultural'

La usuaria de TikTok carlanebulosa, española que vive en Suiza, está dando mucho de qué hablar tras explicar algunas "normas no escritas" que tienen en ese país a la hora de ir al baño. "La primera: si estás en un baño público, deja un espacio libre entre los urinarios y no, no se habla", dice la usuaria. La segunda regla se aplica, según dice, en casa: "Si eres hombre, te sientas a hacer pis. Aunque tengas muy buena puntería, es algo cultural. Si no lo hacen, cualquier mal olor, o mancha en el baño, será culpa tuya de por vida".