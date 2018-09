La española rescatada de una secta en Perú fue obligada a grabar videos sexuales

"Steven me pidió que me creara una cuenta de Facebook y me hiciera pasar por una modelo de 22 años para contactar con las chicas que él me iba diciendo y ayudarlas a seguir avanzando en la iniciación", relató Patricia. Tras contactar a dos peruanas y una española, Patricia señaló: "Con la española, me dijo que debía ganarme su confianza para pedirle fotos y videos de contenido sexual similares a los que yo le había enviado con la excusa de que yo, a raíz de hacerlos, había tenido un cambio espiritual que también le ocurriría a ella".