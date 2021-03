El español nunca desbancará al inglés: "Hay que usarlo incluso en filología hispánica"

Hace un par de años, la editora de origen indio Sheha Kulkarni publicó para la London School of Economics un artículo en el que explicaba lo caro que puede resultar tener una gran idea y no hablar inglés. "Los autores no nativos que viven en un mundo que no habla inglés invierten demasiado tiempo y dinero", explicaba uno de los investigadores entrevistados. Hace ya 25 años, el número de revistas académicas en inglés en el Science Citation Index era del 95%. Otra paradoja es la de la UE, donde después del Brexit el inglés sigue siendo la lengua