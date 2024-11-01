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Un español en Irlanda enseña una casa común y muestra lo que pocos se atreverían a comprar en nuestro país: «Queda horrible»

Algunas diferencias entre las casas de España y las irlandesas son bastante notables.

| etiquetas: casas , arquitectura , vivienda
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5 comentarios
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#5 rafeame
#4 yo me imaginaba "la moqueta en el baño"
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#1 Leon_Bocanegra
Puta mierda de titular.
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insulabarataria #2 insulabarataria
#1 y de artiículo . Irrelevante total
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Narmer #3 Narmer
#1 Y de noticia. Han cogido al tipo más cateto y vulgar para contar cuatro tonterías. Con la de inmigrantes españoles que hay en Irlanda y Reino Unido han publicado las declaraciones del más gañán de todos.

El nivel panfletario del ABC es mal síntoma de cómo está el periodismo en este país.
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menéame