España vuelve al estado de alarma: ¿nuestros derechos están garantizados?

"El Gobierno no está adoptando él mismo las restricciones sino dejándolas en manos de las CCAA. No se contempla así en la Constitución", dice Lorenzo Cotino "Cuando adoptas una normativa de este tipo y cuando no se hace de manera clara, las personas vulnerables van a ser las peor paradas", alerta Virginia Álvarez (AI) "No hay mecanismos para que la discrecionalidad que debe tener la Policía no se convierta en arbitrariedad" (AI)