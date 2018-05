«España es uno de los peores países para hacer autoestop y sospecho que es por el franquismo»

«Dijeron de mí que soy el mejor mochilero del mundo, pero obviamente no tengo ningún récord». El argentino Juan Pablo Villarino lleva mes y medio concediendo entrevistas y aprovechado la oportunidad para desprenderse del título impuesto por The New York Times. Pese a no poder arrogarse una distinción tan incierta como la de viajero campeón, Villarino sería digno aspirante de un título hipotético. Sus credenciales son las siguientes: 2350 viajes, 90 países y 10.000 millas recorridas, siempre en autostop.