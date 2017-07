[Fuente]: www.wsj.com/articles/spain-has-a-debt-problem-and-so-now-it-has-a-zorr Los recaudadores que se visten como payasos, monjes o espadachines ficticios para confrontar públicamente y avergonzar a la gente con cuentas no pagadas están haciendo una buena vida, tan buena, de hecho, que a veces llegan a los golpes. España no es lo suficientemente grande para dos cobradores de deudas que se visten como el Zorro: El "Zorro Cobro de Morosos" vs. El "Zorro Cobrador".