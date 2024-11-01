España tiene la corona menos legitimada en el nivel social de todas las casas reales europeas

El Reino de España marca por lo bajo la valoración del conjunto de las monarquías europeas. Una encuesta para el estudio “The Crowns, las monarquías europeas en perspectiva comparada” muestra que más de la mitad de la población (un 53,8%) está “poco o nada” satisfecha con la monarquía. Se trata de la cifra más alta de los países que mantienen esta forma de Estado, a saber: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Noruega.
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—Charles Maurice de Talleyrand.
Digo yo que igual puede tener algo que ver.
Por otra parte, por más que a los monárquicos les guste verlo así, lo que hizo Franco no fue una reinstauración, sino una monarquía ex novo: Juancar, según las propias leyes de sucesión dinástica, no era el legítimo heredero de la dinastía que claudicó en 1931.
Imagino que se les complicaba la encuesta. Si en España fueron 800 entrevistados, tocaría a 0,7 liechtensteinianos. Y queda feo trocear a un liechtensteiniano
Firmado: un agradecido exmonarquico.