España tiene la corona menos legitimada en el nivel social de todas las casas reales europeas

El Reino de España marca por lo bajo la valoración del conjunto de las monarquías europeas. Una encuesta para el estudio “The Crowns, las monarquías europeas en perspectiva comparada” muestra que más de la mitad de la población (un 53,8%) está “poco o nada” satisfecha con la monarquía. Se trata de la cifra más alta de los países que mantienen esta forma de Estado, a saber: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Noruega.