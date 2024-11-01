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España tiene la corona menos legitimada en el nivel social de todas las casas reales europeas

España tiene la corona menos legitimada en el nivel social de todas las casas reales europeas

El Reino de España marca por lo bajo la valoración del conjunto de las monarquías europeas. Una encuesta para el estudio “The Crowns, las monarquías europeas en perspectiva comparada” muestra que más de la mitad de la población (un 53,8%) está “poco o nada” satisfecha con la monarquía. Se trata de la cifra más alta de los países que mantienen esta forma de Estado, a saber: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca y Noruega.

| etiquetas: españa , corona , encuesta , menos legitimada
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11 comentarios
17 8 0 K 149 República
Comentarios destacados:      
manuelpepito #1 manuelpepito
Un rey es no vale para nada en general. Los de España si valen, pero para robarnos.
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Cuñado #4 Cuñado
#1 Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran.

—Charles Maurice de Talleyrand.
4 K 57
Cuñado #8 Cuñado
Todos esos países cuentan con tradiciones monárquicas desde hace siglos. En ninguno de ellos se impuso una monarquía por parte de un dictador genocida y sus secuaces.

Digo yo que igual puede tener algo que ver.

Por otra parte, por más que a los monárquicos les guste verlo así, lo que hizo Franco no fue una reinstauración, sino una monarquía ex novo: Juancar, según las propias leyes de sucesión dinástica, no era el legítimo heredero de la dinastía que claudicó en 1931.
4 K 50
#11 Alcalino
Normal, porque fue instaurada por un dictador
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Cuñado #6 Cuñado
Faltan países europeos ahí. Mónaco, Luxemburgo y Liechtenstein también son monarquías (aunque el título de sus monarcas no sea rey, sino duque o príncipe).

Imagino que se les complicaba la encuesta. Si en España fueron 800 entrevistados, tocaría a 0,7 liechtensteinianos. Y queda feo trocear a un liechtensteiniano :shit:
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#3 Albarkas
Sorpresa
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pepel #2 pepel
Por eso la hicieron constitucional.
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
Otro indicio que muestra la urgencia de una verdadera democratización del estado.
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#10 Sigo_intentandolo
Gracias Juan Carlos!!! Has hecho mas por la república que IU en 40 años

Firmado: un agradecido exmonarquico.
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#7 Lusco2
En Hispanoamérica tampoco tiene ninguna relevancia, el mindundi solo recibe burlas sobre sentarse en tronos coloniales o ponerse en primera fila en Israel por ser rey de Jerusalén.
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Cuñado #9 Cuñado
#7 Es un bulo de trasnochados, ninguna casa real reclama hoy el título de rey de Jerusalén. Y, de ser así, la Casa de Saboya sería la principal candidata según las reglas del juego de los titulitos nobiliarios.
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menéame