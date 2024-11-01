edición general
8 meneos
25 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
España tiene aún mucho que aprender para mejorar el sistema de pensiones. Suecia podría ser el país al que copiar por su sostenibilidad y aceptación social

España tiene aún mucho que aprender para mejorar el sistema de pensiones. Suecia podría ser el país al que copiar por su sostenibilidad y aceptación social

Suecia reformó su sistema de pensiones a finales de los años noventa con un objetivo claro: asegurar prestaciones suficientes sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. El núcleo del sistema se apoya en un esquema de cuentas nocionales individuales. Cada trabajador dispone de una cuenta virtual en la que se registran sus cotizaciones, que se revalorizan en función del crecimiento de los salarios. Aunque sigue siendo un sistema de reparto, la relación entre lo cotizado y lo percibido es clara y transparente.

| etiquetas: pensiones , suecia , españa , sostenibillidad , aceptacion , social
6 2 7 K 19 actualidad
11 comentarios
6 2 7 K 19 actualidad
Comentarios destacados:    
Ratef #3 Ratef
{0x26a0} ️ ALERTA PROPAGANDA {0x26a0}

Si ves artículos vendiendo el "modelo sueco de pensiones" como solución mágica. Te están preparando para recortes. Aquí el manual para dummies:

{0x1f6a9} BANDERAS ROJAS QUE DELATAN LA TRAMPA:

1. **Te presentan Suecia como paraíso de pensiones**
- REALIDAD: Los suecos cobran pensiones más bajas comparativamente.
- Se jubilan más tarde.
- Parte de su pensión depende de la Bolsa (si hay crisis, te jodes)

2. **Te dicen "el…   » ver todo el comentario
20 K 191
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 Gracias chatgpt
2 K 39
Ratef #7 Ratef
#5 Lo hice con Claude, chatgpt se pone muy equidistante con estos temas.
1 K 30
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 España puede pagar mejores pensiones que Suecia...
0 K 11
Ratef #8 Ratef
#6 No, pagan mejores pensiones que en España, como es natural; pero proporcionalmente a su PIB per capita cobran peor que nosotros. En parte porque privatizaron parte del sistema de pensiones.
0 K 10
ochoceros #10 ochoceros
#2 Aquí tampoco estamos para tirar cohetes. En España desde la ultraderecha se habla en campaña de que "tu abuela cobra 426€ pero a los inmigrantes paguitas por doquier", pero a la vez se quejan de que las pensiones son insostenibles y que hay pensionistas que cobran más que gente trabajando.

Lo suyo sería hacer lo que dice #3 y acudir con mentalidad crítica a las fuentes ORIGINALES de los datos para darse cuenta que en España el ~60% de pensionistas cobran por debajo del salario mínimo descargando el Excel POR TRAMOS DE CUANTÍA: www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstu
0 K 11
Alakrán_ #11 Alakrán_
#3 Gracias por la alerta, pero obvias el elefante rosa en la habitación.
¿Que tal va la inmensa deuda de España? ¿España sigue gastando más de lo que ingresa como un yonki con 100 tarjetas de crédito?
Que digo yo, que los organismos internacionales a avisan de que hay un problema, porque hay un problema.
No seré yo el que pida un recorte en pensiones, pero siempre lo he dicho, para que se paguen las pensiones el sistema tiene que ser sostenible, y lleva décadas que no lo es, porque vivimos de gastar más de lo que ingresamos, y no hay gobierno que lo resuelva.
0 K 11
ipanies #1 ipanies
Pasar de un sistema de solidaridad intergeneracional a uno tipo "mochila" sin dejar colgados a millones de trabajadores españoles es imposible. Partiendo de esa base lo demás es propaganda de los que si se van a jubilar bien.
2 K 39
Tertuliano_equidistante #9 Tertuliano_equidistante
#1 El problema de la solidaridad intergeneracional es que no se está siendo nada solidario con las generaciones futuras.
El problema es muy complejo como para dar soluciones fáciles como decir “no” a cualquier propuesta alternativa.
0 K 10
Moixa #2 Moixa *
Bueno yo conozco a varios suecos,todos de una región más bien deprimida, y se quejan de las pensiones que reciben. Ellos se quejn de que menores que las ayudas a inmigrantes. Eso me suena a bulo, pero las pensiones me parecen muy bajas.
1 K 23
#4 electroman
#2 Bff pues como en toda Europa, todos se quejan de sus pensiones y sus sueldos mientras señalas a los inmigrantes por las ayudas.
0 K 7

menéame