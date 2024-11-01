España tiene aún mucho que aprender para mejorar el sistema de pensiones. Suecia podría ser el país al que copiar por su sostenibilidad y aceptación social

Suecia reformó su sistema de pensiones a finales de los años noventa con un objetivo claro: asegurar prestaciones suficientes sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. El núcleo del sistema se apoya en un esquema de cuentas nocionales individuales. Cada trabajador dispone de una cuenta virtual en la que se registran sus cotizaciones, que se revalorizan en función del crecimiento de los salarios. Aunque sigue siendo un sistema de reparto, la relación entre lo cotizado y lo percibido es clara y transparente.
Si ves artículos vendiendo el "modelo sueco de pensiones" como solución mágica. Te están preparando para recortes. Aquí el manual para dummies:
BANDERAS ROJAS QUE DELATAN LA TRAMPA:
1. **Te presentan Suecia como paraíso de pensiones**
- REALIDAD: Los suecos cobran pensiones más bajas comparativamente.
- Se jubilan más tarde.
- Parte de su pensión depende de la Bolsa (si hay crisis, te jodes)
2. **Te dicen "el…
Lo suyo sería hacer lo que dice #3 y acudir con mentalidad crítica a las fuentes ORIGINALES de los datos para darse cuenta que en España el ~60% de pensionistas cobran por debajo del salario mínimo descargando el Excel POR TRAMOS DE CUANTÍA: www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstu
¿Que tal va la inmensa deuda de España? ¿España sigue gastando más de lo que ingresa como un yonki con 100 tarjetas de crédito?
Que digo yo, que los organismos internacionales a avisan de que hay un problema, porque hay un problema.
No seré yo el que pida un recorte en pensiones, pero siempre lo he dicho, para que se paguen las pensiones el sistema tiene que ser sostenible, y lleva décadas que no lo es, porque vivimos de gastar más de lo que ingresamos, y no hay gobierno que lo resuelva.
El problema es muy complejo como para dar soluciones fáciles como decir “no” a cualquier propuesta alternativa.