España teme que Eslovenia reconozca la independencia de Cataluña (CAT)

El ministro de Asuntos Exteriores español expresa su preocupación al ministro esloveno, que le dice que no han tomado ninguna decisión 'que Cataluña todavía no ha anunciado nada'.Según ha podido averiguar VilaWeb, Erjavec no es de los ministros del gobierno esloveno más favorables a la causa catalana, pero ante el ministro español tuvo que transmitir la posición oficial de su gobierno, claramente decantado en favor del derecho de autodeterminación de Cataluña . TRADUCCIÓN#1