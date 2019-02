España sigue sin tener psiquiatras infantiles pese a que le obliga Europa

España no cumple una directiva de la Unión Europea e ignora a la comunidad científica al no contar con la especialidad médica de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. En nuestro país no existe formación ni titulación específica sobre salud mental de los menores y las necesidades y trastornos propios asociados, como también recomienda la European Union of Medical Specialists (UEMS), sino que niños y adolescentes son tratados por psiquiatras generales