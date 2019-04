La España secuestrada: asesinatos, campos de concentración, expropiaciones, penales de presos, robo de bebés y torturas

El final de la Guerra Civil española no supuso el final de la represión. Fue,más bien,un nuevo inicio. Franco ya había dejado claro que el objetivo de la sublevación no solo era la conquista del poder. “En una guerra civil,es preferible una ocupación sistemática de territorio,acompañada por una limpieza necesaria,a un rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios“. No es casualidad,por tanto,que entre el 1 de abril de 1939 -1942 se produjeran la mitad de las ejecuciones del franquismo. El concepto era limp