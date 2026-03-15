España se salta las sanciones de la UE e importa petróleo y gas ruso mientras financia al Kremlin

Un informe del 'think tank' CREA confirma que España ha importado productos petrolíferos rusos por valor de 92 millones de euros a través de puertos turcos, burlándose de las prohibiciones de la UE
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Pa comprarselo más caro a los putos yankis, se lo compramos más barato a los rusos.
Pues ahora a comprar gasoleo que se ha puesto por las nubes.
Basura.
www.esdiario.com/nacional/260315/182430/informe-senala-compras-espanol
theobjective.com/economia/energia/2026-03-15/think-tank-espana-comprad
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