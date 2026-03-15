edición general
10 meneos
15 clics

España se salta las sanciones de la UE e importa petróleo y gas ruso mientras financia al Kremlin

Un informe del 'think tank' CREA confirma que España ha importado productos petrolíferos rusos por valor de 92 millones de euros a través de puertos turcos, burlándose de las prohibiciones de la UE

| etiquetas: españa , compra , petróleo , gas , rusia , think tank , crea
8 2 4 K 88 actualidad
21 comentarios
8 2 4 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que les den pol culo a los OTANeros a sus guerras proxies.

Pa comprarselo más caro a los putos yankis, se lo compramos más barato a los rusos.
11 K 154
rusito #3 rusito
#2 He leído que después de 15 días de guerra entre Irán e Israel, Rusia "recuperó" todo el dinero que había perdido por culpa de las sanciones de la UE y Estados Unidos. El mundo todavía es dependiente de las energías fósiles y Rusia es uno de los mayores proveedores. No sé a qué lumbreras europeos se les ocurrió que animar a parte de la sociedad ucraniana a dar un golpe de estado y deponer a un presidente elegido de forma democratica por la mayoría de los ucranianos y enfrentarlos con Rusia, cuando Rusia es uno de los mayores proveedores de petróleo y gas natural de países de la U.E que carecen de energías fósiles como España.
2 K 40
Asimismov #7 Asimismov *
#2 El gas natural licuado o GNL ruso no tiene prohibida ni la venta ni la compra en y por la UE.
2 K 32
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#7

Pues ahora a comprar gasoleo que se ha puesto por las nubes.
2 K 38
Doisneau #18 Doisneau *
#2 pragmatismo en meneame? Dichosos los ojos. Ya cansa el circo de la geopolitica maniquea, hay que mirar por los intereses ciudadanos.
0 K 13
rusito #1 rusito *
Es falso que Rusia no venda petróleo y gas natural a países de Unión Europea. Para eludir el bloqueo, estos países de la UE, lo compran a través de terceros países (Estados Unidos, Turquía, Azerbaijan), supongo que mucho mas caro. Los que pagamos las consecuencias, somos los ciudadanos de a pie, que compramos todo mucho mas caro, justificándose que estamos en guerra, que hay sanciones, etc.
3 K 39
#6 soberao
#1 ¿Y cómo funciona eso de que España compra petróleo? ¿No son empresas privadas las que compran y venden petróleo? ¿Tiene España una empresa petrolífera pública para comprar petróleo a nivel de Estado? Como si el estado controlara los negocios de las empresas petrolíferas fuera de las fronteras del estado.
0 K 17
rusito #8 rusito
#6 Supuestamente, la UE impuso un veto y sanciones a los países miembros para que cortasen sus lazos comerciales con Rusia. Y evidentemente, eso va por las empresas privadas.
0 K 8
#11 soberao
#8 Pero si una empresa española compra petróleo en Turquía ¿cómo controla España eso?
0 K 17
rusito #12 rusito
#11 Eso tendrías que preguntárselo al gobierno. En principio, comprar petróleo en un país que no es Rusia, aunque este petróleo sea ruso, no está prohibido. Pero deberías ser consciente que esa empresa lo compra mucho mas caro, que comprando directamente al proveedor.
0 K 8
#16 soberao
#12 Pero entonces el titular está mal, no es el gobierno, sino que será Repsol.
0 K 17
rusito #21 rusito
#16 Repsol es una empresa española.
0 K 8
#17 Marisadoro *
#15 UHN Plus: la cuenta viral que divulga desinformación
0 K 19
Trevago #4 Trevago
¿UHN no es donde tabajaba Negre?
Basura.
0 K 10
rusito #19 rusito
#14 GOTO #5 son mas medios digitales los que se hacen eco de informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), con sede en Finlandia como fuente original.
0 K 8
estemenda #9 estemenda *
#4 Sí, el enfoque es basura (porque dice que hablar con Rusia está feísimo), pero objetivamente el artículo pone de manifiesto las carencias del discurso euroatlántico.
0 K 12
rusito #13 rusito
#9 Esos 3 medios de comunicación que se hacen eco de esta noticia, se remiten a un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), con sede en Finlandia como fuente original.
1 K 20
#14 Marisadoro
#4 UHN Plus: la cuenta viral que divulga desinformación y que tiene entre sus directivos a Javier Negre

chequeado.com/ultimas-noticias/uhn-plus-la-cuenta-viral-que-divulga-de
0 K 19
rusito #15 rusito *
#14 Parece que Javier Negre ha comprado un 50% de ese medio. Pero te recuerdo que un sionista hasta hace poco también era copropietario de meneame.net. Y nadie decía en los comentarios que esta comunidad de noticias era una basura.
0 K 8
Bilardezz #20 Bilardezz
ahh España financiando la compra de los rusos de lavadoras y carritos de golf ohhh ahhh cierren las rotativas..
0 K 6

menéame