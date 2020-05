España registra dos posibles casos importados de coronavirus de Estados Unidos

Dos personas que viajaron desde Estados Unidos a la Comunidad Valenciana han dado positivo en las pruebas de coronavirus, convirtiéndose en los primeros casos importados del patógeno en España desde que se impusieron las restricciones de viaje a mediados de marzo. La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, dijo que los dos viajeros no habían cumplido con la cuarentena. "No han viajado directamente a Valencia. Seguramente han hecho escala en otros puntos. Finalmente han llegado no se sabe si en coche o en medio aéreo".