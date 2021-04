España registra casi 40.000 empresas 'zombis' y más de 1,4 millones sin actividad

España registra 39.560 empresas 'zombis' y más de 1,4 millones de compañías que no tienen actividad comercial, según el Estudio sobre 'Las empresas zombis en España' realizado por Informa D&B, compañía filial de CESCE. Los sectores de construcción y actividades inmobiliarias y el de comunicaciones son los que acumulan una mayor cantidad de 'empresas zombis', que no pueden cubrir sus gastos con sus ingresos, con el 19% y el 18% del total, en particular aquellas que se dedican a la actividad inmobiliaria y la informática.Comercio es el siguiente