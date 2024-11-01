España realiza un ejercicio masivo de guerra submarina con la OTAN en las aguas de Mallorca

Mientras Sánchez entona el "No a la guerra", la armada española trabaja con EEUU en la preparación de posibles confrontaciones bélicas. El mismo ejecutivo que lleva meses agitando la bandera del "No a la guerra" y presentándose como un actor de paz en el escenario europeo autoriza y participa activamente en maniobras bélicas conjuntas bajo mando de la OTAN y con la presencia operativa de las fuerzas armadas estadounidenses. El rearme no se anuncia en los discursos: se practica en silencio en el mar.