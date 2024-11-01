España realiza un ejercicio masivo de guerra submarina con la OTAN en las aguas de Mallorca

Mientras Sánchez entona el "No a la guerra", la armada española trabaja con EEUU en la preparación de posibles confrontaciones bélicas. El mismo ejecutivo que lleva meses agitando la bandera del "No a la guerra" y presentándose como un actor de paz en el escenario europeo autoriza y participa activamente en maniobras bélicas conjuntas bajo mando de la OTAN y con la presencia operativa de las fuerzas armadas estadounidenses. El rearme no se anuncia en los discursos: se practica en silencio en el mar.
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¡Impensable!
hace unos años eras como mínimo Nazi si decías algo de gastar dinero en defensa.
como cuando lo bueno era alquilar y no comprar... somos así aquí
Justamente estás hablando con un mallorquín en un envío sobre ejercicios para desminar Mallorca si la minaran, como para no estar de acuerdo en tener esa capacidad.
Y no nos olvidemos de cuáles el objetivo de EEUU: una guerra contra Rusia en la que los muertos los ponga Europa: www.youtube.com/watch?v=mCtSNR8dmbw Además de financiarla
¿Qué motivos te llevaría a hacerlo? ¿A decidir coger un fúsil e ir a matar gente que no conoces y tener el riesgo de que te maten a ti?
Empecemos por ahí, y ya vamos hilando.
Aquí en la pandemia hubo desabastecimiento artificial porque la gente compraba a lo loco, ahí me di cuenta de que en caso de la mínima perturbación logística nos vamos a la mierda rápido. Y eso que en realidad no dejo de llegar nada.
Es para un ibicenco