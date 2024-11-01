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España realiza un ejercicio masivo de guerra submarina con la OTAN en las aguas de Mallorca

Mientras Sánchez entona el "No a la guerra", la armada española trabaja con EEUU en la preparación de posibles confrontaciones bélicas. El mismo ejecutivo que lleva meses agitando la bandera del "No a la guerra" y presentándose como un actor de paz en el escenario europeo autoriza y participa activamente en maniobras bélicas conjuntas bajo mando de la OTAN y con la presencia operativa de las fuerzas armadas estadounidenses. El rearme no se anuncia en los discursos: se practica en silencio en el mar.

| etiquetas: sanchez , retórica pacifista , hechos belicistas
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Gry #12 Gry
Si vis pacem para bellum.
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Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Maldita armada española que se dedica a entrenarse en defender las costas españolas. España no debería operar en el mar ya que no tiene costa ni archipiélagos. Mucho menos actuar fuera de su territorio con la única excepción de escoltar flotillas.
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Andreham #11 Andreham
#8 Los percebes, pescaitos y gambas son un terrible enemigo de los españoles, siempre acechando las costas.
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Enésimo_strike #15 Enésimo_strike
#11 no te preocupes que los habitantes de Piruletia estáis a salvo de todo peligro.
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Andreham #1 Andreham
¡Cómo! ¿Que el PSOE, un partido de derechas con careta de izquierdas, dice una cosa para el público y luego hace la que le piden los que pagan?

¡Impensable!
1 K 19
taSanás #14 taSanás *
#1 no te vuelvas loco, céntrate. Ahora en menéame gastar dinero en guerra es lo mas de izquierdas que hay...
hace unos años eras como mínimo Nazi si decías algo de gastar dinero en defensa.

como cuando lo bueno era alquilar y no comprar... somos así aquí ;)
1 K 15
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
#10 yo no iría a la guerra. Solo lucharía si la guerra viene a mi.

Justamente estás hablando con un mallorquín en un envío sobre ejercicios para desminar Mallorca si la minaran, como para no estar de acuerdo en tener esa capacidad.
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#3 Horkid *
Además de estos ejercicios en el mar, tropas españolas están participando en ejercicios militares terrestres en Francia junto con otros miembros de la OTAN, para prepararse para una guerra de gran intensidad. www.meneame.net/m/actualidad/operacion-orion-26-ejercicio-militar-euro
Y no nos olvidemos de cuáles el objetivo de EEUU: una guerra contra Rusia en la que los muertos los ponga Europa: www.youtube.com/watch?v=mCtSNR8dmbw Además de financiarla
1 K 17
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#3 Que problema hay en que hagan ejercicios? Solo faltaría tener una armada y no tenerla entrenada, que propones desmantelar todo el ejercito y ya...?
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#6 HangTheRich
#5 no estaria mal, la verdad
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Javi_Pina #9 Javi_Pina
#6 go to #7
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Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#5 si, en Piruletia si alguien te declara la guerra tú le declaras la paz y listos.
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Andreham #10 Andreham
#7 ¿Tú por qué irías a la guerra?

¿Qué motivos te llevaría a hacerlo? ¿A decidir coger un fúsil e ir a matar gente que no conoces y tener el riesgo de que te maten a ti?

Empecemos por ahí, y ya vamos hilando.
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pipe1976 #17 pipe1976
#10 #7 bueno, hay muchos ejemplos en la historia, pero entiende que un ejercito nacional, de no existir, lleva a una invasión y desaparición de la entidad nacional. Yo apostaría que nos pueden marroquizar si nos descuidamos
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Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#17 yo estoy muy de acuerdo con estos ejercicios. Soy mallorquín, si nos minan la bahía de palma y la de Alcudia estamos bien jodidos.

Aquí en la pandemia hubo desabastecimiento artificial porque la gente compraba a lo loco, ahí me di cuenta de que en caso de la mínima perturbación logística nos vamos a la mierda rápido. Y eso que en realidad no dejo de llegar nada.
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elTieso #2 elTieso
Malpensados, están preparándose por si hay que tomar la isla cuando solo queden allí turistas extranjeros, y volver a incorporarla a soberanía española. :troll: :troll:
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Amperobonus #4 Amperobonus
Oye, ¿cuanto vale tirar un pepino despistado en Palma ciutat?

Es para un ibicenco :troll:
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ambizogato #13 ambizogato
Non sequitur de libro. Valiente gilipollez, para el castellanohablante.
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menéame