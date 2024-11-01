España reabre su embajada en Irán para apoyar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán para respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán. "Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador de Teherán (Antonio Sánchez-Benedito Gaspar) para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada de España en Teherán...