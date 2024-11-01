España pide disculpas por la conquista: Ministro Albares reconoce “dolor e injusticia”

En la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en Madrid, Albares dijo que en las relaciones entre México y España hay “una historia muy humana y como toda historia humana, de claroscuros, y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”. Esto ocurre después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiterase la exigencia de disculpas por este tema.