edición general
3 meneos
6 clics

España pide disculpas por la conquista: Ministro Albares reconoce “dolor e injusticia”

En la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en Madrid, Albares dijo que en las relaciones entre México y España hay “una historia muy humana y como toda historia humana, de claroscuros, y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”. Esto ocurre después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiterase la exigencia de disculpas por este tema.

| etiquetas: españa , mexico , conquista
2 1 1 K 24 politica
2 comentarios
2 1 1 K 24 politica
#1 Sacapuntas
Entendedlo. No supimos hacerlo mejor. Fue un genocidio inevitable.
0 K 10

menéame