España pagó este jueves 4.575 millones del rescate europeo de 2012 y se libra de las visitas de los 'hombres de negro'

Son los correspondientes al rescate europeo de la banca de 2012, dentro del calendario de pagos al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) hasta 2027. El Tesoro habrá abonado ya 34.047 millones de los 41.333 millones que recibió para sanear el sistema financiero y salvar a las cajas de ahorro en crisis. La operación estuvo supervisada por la llamada “troika” —Comisión Europea, BCE y FMI—, cuyos “hombres de negro” verificaban el cumplimiento de las condiciones. el Gobierno de Rajoy afirmó que no costarían "un euro al contribuyente"