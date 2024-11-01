'En España se okupa fácil': la idea que frena al inversor extranjero

La ausencia de leyes rápidas y eficaces contra la ocupación ilegal está frenando la inversión inmobiliaria de grandes patrimonios extranjeros en España. Inversores de Latinoamérica y Europa consideran la ocupación una amenaza real y exigen garantías de desalojo ágil. Aunque la inversión continúa, especialmente desde México, cada vez menos optan por la residencia fiscal debido al impuesto a las grandes fortunas. Los procesos judiciales por ocupación pueden alargarse hasta 14 meses, lo que incrementa la percepción de inseguridad jurídica.
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Er... de alguna manera, en su cabeza, eso es malo...
pues que se vayan a Abu Dhabi estos vende patrias que allí tienen impuestos y misiles gratis
... Pues oye, va a ser que los okupas cumplen una función social!!