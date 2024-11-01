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'En España se okupa fácil': la idea que frena al inversor extranjero

La ausencia de leyes rápidas y eficaces contra la ocupación ilegal está frenando la inversión inmobiliaria de grandes patrimonios extranjeros en España. Inversores de Latinoamérica y Europa consideran la ocupación una amenaza real y exigen garantías de desalojo ágil. Aunque la inversión continúa, especialmente desde México, cada vez menos optan por la residencia fiscal debido al impuesto a las grandes fortunas. Los procesos judiciales por ocupación pueden alargarse hasta 14 meses, lo que incrementa la percepción de inseguridad jurídica.

| etiquetas: pisos , okupacion , españa , inversor extranjero
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 concentrado
Hay que extender más el bulo.
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#3 tropezon
#2 Pues vota la noticia, leche :troll:
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#5 chocoleches
#2 Hay que enterrar más la cabeza en la tierra como las avestruces. Vamos a negar que existe y ya no es un problema.
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jdmf #11 jdmf
#2 ¿Qué bulo?
1 K 23
Robus #6 Robus
La ausencia de leyes rápidas y eficaces contra la ocupación ilegal está frenando la inversión inmobiliaria de grandes patrimonios extranjeros en España.

Er... de alguna manera, en su cabeza, eso es malo... :-S
8 K 91
#7 tropezon
#6 Está bien saber los motivos... para ampliarlos
2 K 44
Vaelicus #1 Vaelicus
Pues mejor....
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#4 omega7767
"la residencia fiscal debido al impuesto a las grandes fortunas"

pues que se vayan a Abu Dhabi estos vende patrias que allí tienen impuestos y misiles gratis
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ombresaco #9 ombresaco
consecuencias inesperadas... con acceso a medios internacionales cuesta mantener el doble discurso de que en España existe la seguridad jurídica de Schodingër
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jdmf #10 jdmf
Inversores extranjeros que luego ponen en alquiler a precios exorbitados...
... Pues oye, va a ser que los okupas cumplen una función social!!
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Noeschachi #12 Noeschachi
Pero cuantos centros sociales okupa se abren al año? Que yo me pase
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#13 chavi
Ojalá fuera cierto que se frenara ese tipo.de "inversion".
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plutanasio #14 plutanasio
Es lo que difunden el Wyoming e Iceta para que ellos puedan seguir comprando pisos baratos xD xD
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#8 Mesopotámico
Deberían de poner un IBI salvaje, pero autenticamente salvaje, y que desgravara al 95% en caso de ser una persona fisica con nacionalidad española
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menéame