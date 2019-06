España no vetaría una futura entrada de Escocia como país independiente en la UE

El Gobierno español no vetaría la entrada de Escocia como país independiente en la Unión Europea (UE), según ha afirmado el cónsul general de España en Escocia, Miguel Ángel Vecino Quintana, en una carta que ha sido publicada hoy por el diario local 'The National'. El diplomático español de mayor rango en la región británica hizo esta declaración en una misiva al periódico escocés 'The Herald', que también fue remitida a funcionarios del Ejecutivo de Escocia. De acuerdo con 'The National', se trató de la respuesta