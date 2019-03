Una de sus aplicaciones, Google News, ha sufrido una importante remodelación y, aunque el servicio no esté disponible en España podemos usarlo sin problemas, al menos por el momento. Aunque no busques la aplicación en la tienda de aplicaciones porque, lógicamente, no está por ningún lado, como pasaba con la ya extinta ‘Noticias y tiempo’. Hay que sortear la censura de Play Store en España.