edición general
15 meneos
61 clics
ESPAÑA no se arrodilla. México reconoce la valentía del pueblo español. Corrido Norteño Poderoso

ESPAÑA no se arrodilla. México reconoce la valentía del pueblo español. Corrido Norteño Poderoso  

Este corrido nace desde México como un gesto de respeto y hermandad hacia España, celebrando la decisión de un pueblo que demuestra que la soberanía, la dignidad nacional y la independencia de las naciones siguen siendo valores fundamentales en el mundo actual. A ritmo de acordeón norteño y corrido moderno, esta canción relata cómo un mexicano levanta la voz para reconocer el coraje del pueblo español que decidió no arrodillarse ante presiones externas. La música regional mexicana siempre ha contado historias reales del pueblo, y hoy esta...

| etiquetas: españa , trump , bases militares , rota , méxico , corrido
13 2 2 K 84 cultura
12 comentarios
13 2 2 K 84 cultura
Beltenebros #1 Beltenebros
La música regional mexicana siempre ha contado historias reales del pueblo, y hoy esta historia cruza el Atlántico para unir a México y España en un mensaje de respeto, soberanía y dignidad entre naciones.
2 K 50
vicus. #2 vicus.
Viva México, cabrones...
1 K 30
alfre2 #4 alfre2
La españita de las pulseritas y bandera balconera no meneará esto.
1 K 27
devilinside #6 devilinside
#4 Gachupines de mierda
0 K 12
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Si algo une a los mejicanos ... es el odio al gringo. xD
0 K 16
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
La otra cara de la moneda es que EEUU esta vendiendo mas armamento y energia a España que nunca. Mucho Trump amenazando pero ahi sigue arrastrandose por el dolar. Que hipocritas :troll:

Uys, que resulta que #_9 me tiene en ignore. Le habre pisado algun que otro callo :-D
0 K 15
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
Españita le está comprando más armamento y más energía a Trumplandia que nunca. no es que no se arrodille, es que gatea, es que se arrastra! hipócritas!
0 K 12
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#3 Es de los mismos, pero no es la misma canción.

Lo acabo de comprobar para avisar de dupe o no (y ha tocado que no).
1 K 31
ixo #12 ixo
Vale, se agradece el gesto :hug: pero todavía no nos chupemos las poyas, por si las próximas elecciones cambia el Gobierno en España y hay bajada de pantalones, con toneladas de vaselina de manteca de cacahuete.
xD
0 K 8
Rubentoso #8 Rubentoso
Arriba los Cuates de Sinaloa!!!
0 K 6

menéame