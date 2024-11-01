España muy cerca de batir otro récord laboral. Uno que habla muy mal de nuestro mercado laboral: tres millones de dimisiones en un año

La Gran Dimisión o Gran Renuncia española ya sorprendió en 2024: solo en los primeros nueve meses del año ya se habían producido más de dos millones de dimisiones. En los seis primeros meses de este año, según recogía elEconomista, se habían producido un 6,6% de dimisiones más que hace un año. 2025 iba camino de récord, uno que, según El Periódico se producirá a final de año. España romperá el techo de las tres millones de renuncias voluntarias, frente a las 2.886.670 bajas de 2024 en contratos indefinidos y temporales.