No es extraño que cuando hablas con mujeres, de la familia, compañeras, vecinas, amigas, etc., y se habla de violencia sobre las mujeres, de género, machista, doméstica o como se quiera llamar, te hablen de que matan a muchas mujeres, cuando ellas no manifiestan tener ningún temor con su cónyuge, pareja o amigos.