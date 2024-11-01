España logra el precio de la electricidad más barato de Europa gracias al viento y el sol

Jan Rosenow ha publicado un artículo bien documentado en el que explica cómo España se ha convertido en el mercado energético más barato de Europa¹. El secreto es el aumento de las energías solar y eólica en detrimento del gas y otros combustibles fósiles. La hidráulica y la nuclear se mantienen. Pero, ojo: que el precio mayorista de la electricidad sea el más económico no quiere decir que los usuarios de a pie paguemos la energía más barata de Europa: ¿Cómorl? Pues sí: los impuestos, peajes, costes de red y otros conceptos pueden llegar a dupl