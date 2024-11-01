·
4
meneos
7
clics
España se incorpora al plan de la OTAN para financiar la compra de armamento estadounidense destinado a Ucrania
El Gobierno ha decidido finalmente participar en el mecanismo PURL, coordinado por la Alianza Atlántica
etiquetas
otan
guerra ukrania
ukrania
#1
keizal
#0
¿Duplicada?
www.meneame.net/story/espana-une-programa-financiado-otan-compra-armam
2
K
52
#2
capitan__nemo
Entrampados.
0
K
19
#3
luckyy
Y yo que esperaba que nos echaran de la OTAN...!!!
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
