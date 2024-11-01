edición general
4 meneos
7 clics

España se incorpora al plan de la OTAN para financiar la compra de armamento estadounidense destinado a Ucrania

El Gobierno ha decidido finalmente participar en el mecanismo PURL, coordinado por la Alianza Atlántica

| etiquetas: otan , guerra ukrania , ukrania
3 1 4 K -2 politica
3 comentarios
3 1 4 K -2 politica
capitan__nemo #2 capitan__nemo
Entrampados.
0 K 19
#3 luckyy
Y yo que esperaba que nos echaran de la OTAN...!!!
0 K 11

menéame