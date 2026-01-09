edición general
España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes

España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes

"Pensé que era una inocentada": la reacción de los regantes. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, no oculta su estupor ante la noticia. Según Jiménez, su primera reacción fue pensar que se trataba de una broma fuera de plazo. Según relata, llegó a pedir a su equipo que comprobara si la información seguía colgada en la web oficial del Gobierno "desde el día 28 de diciembre". Mientras en España se defiende la autosuficiencia de las cuencas y se cuestiona la transferencia de agua entre t

#6 Abajo
El 54% de las empresas agroalimentarias que operan en Marruecos son españolas.
3
#7 Leon_Bocanegra *
Deberían estar contentos estos payasos , ellos odian profundamente a Marruecos y todo lo que tiene que ver con ese país. Y el perro está dispuesto a financiar la interconexión de cuencas en marruecos. Algo que el mismo gobierno considera que es perjudicial climática y medioambientalmente.

El perro va a destruir el clima y el medioambiente marroquí!! Viva el perro! :troll:
2
Kantinero #5 Kantinero *
Murcianos que han convertido el Mar Menor en una cloaca con sus basuras y pesticidas, quejándose de que no tienen agua para sus piscinas privadas y sus campos de golf.
Igual no saben que lo que el gobierno hace es ejercer de banco, para la construcción de esas infraestructuras por empresas españolas, como lo hace en otros países con ferrocarriles, no deja de ser una inversión
Son murcianos tampoco se puede pedir mucho
1
#2 Leon_Bocanegra *
La opinión de Murcia. Enseguida viene @Kmisetas poner su comentario estrella.

www.meneame.net/search?u=Kmisetas&w=comments&q=Panfleto+
2
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 na, es de su cuerda, no va a comentar nada.
0
g3_g3 #1 g3_g3
Que vergüenza!!! :palm:
1
eltoloco #3 eltoloco
Huele a bulaco que tira para atrás. ¿En base a qué va España a financiar nada en Marruecos? Hay que tener menos neuronas que una ameba para creérselo.
1

