España financiará trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura, denuncian los regantes

"Pensé que era una inocentada": la reacción de los regantes. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, no oculta su estupor ante la noticia. Según Jiménez, su primera reacción fue pensar que se trataba de una broma fuera de plazo. Según relata, llegó a pedir a su equipo que comprobara si la información seguía colgada en la web oficial del Gobierno "desde el día 28 de diciembre". Mientras en España se defiende la autosuficiencia de las cuencas y se cuestiona la transferencia de agua entre t