España, explicada a los guiris: “El rojo es por la pasión, el amarillo por la tortilla”

Existe una presentación sardónica realizada por el bloguero TigerStark hace algún tiempo y que ha difundido Tharasia desde Tumblr porque, por algún motivo, su autor se arrepintió y decidió borrarla. Una pena, porque por allí desfilaban todos los clichés sobre España para explicar, en un inglés macarrónico, nuestro país a un guiri: “not all the spaniars can dance flamenco”, “we don´t say “olé” all the time” y “yes we aork (if we have a hove which is pretty difficult right now)”.