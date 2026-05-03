España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Esta semana, la Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de 21 personas extranjeras con múltiples antecedentes penales, la mayoría de ellas activas en Barcelona y su entorno metropolitano. Todas se encontraban en situación irregular en España y su salida se ha producido en cumplimiento de la Ley de Extranjería. Según el comunicado difundido por la Policía Nacional, los expulsados acumulaban más de 170 antecedentes por delitos contra el patrimonio, incluyendo robos con fuerza, robos con violencia y hurtos. Además, figuran delitos contra
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De ahí que surjan iniciativas como lo de la expulsión a terceros países (que es increíblemente caro, la broma sale por cientos de miles de dólares al año por cabeza)
No sé cual sería la causa de las 50.000 órdenes de deportación no cumplidas, pero supongo que nada bueno. Vaya cachondeo.
Los que si se van precisamente suelen ser los que cometen delitos porque la otra opción que tienen es ingresar en la cárcel en España.
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