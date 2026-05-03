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España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Esta semana, la Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de 21 personas extranjeras con múltiples antecedentes penales, la mayoría de ellas activas en Barcelona y su entorno metropolitano. Todas se encontraban en situación irregular en España y su salida se ha producido en cumplimiento de la Ley de Extranjería. Según el comunicado difundido por la Policía Nacional, los expulsados acumulaban más de 170 antecedentes por delitos contra el patrimonio, incluyendo robos con fuerza, robos con violencia y hurtos. Además, figuran delitos contra

| etiquetas: españa , entre , pais , europeo , mas , ordenes , deportación
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15 comentarios
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Gry #3 Gry
Todos los países se están encontrando con el mismo muro: muchos países no aceptan de vuelta a sus ciudadanos si no van de forma voluntaria.

De ahí que surjan iniciativas como lo de la expulsión a terceros países (que es increíblemente caro, la broma sale por cientos de miles de dólares al año por cabeza)
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#4 Pitchford
#3 En 2025, se emitieron 53.695 órdenes de deportación, pero finalmente se ejecutaron solo 3.398.
No sé cual sería la causa de las 50.000 órdenes de deportación no cumplidas, pero supongo que nada bueno. Vaya cachondeo.
2 K 36
Gry #6 Gry *
#4 Se las dan a cada inmigrante que sale de un CIE y no puede ser expulsado directamente.

Los que si se van precisamente suelen ser los que cometen delitos porque la otra opción que tienen es ingresar en la cárcel en España.
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ChukNorris #12 ChukNorris
#4 Inmigrantes ilegales que no quieren ser expulsados … igual no son capaces de encontrarlos.
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#14 Pitchford
#12 Creo que más bien es que no pueden expulsarlos porque su pais no los admite.
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#5 Suleiman
#3 Es exactamente lo que acabas de decir.
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josde #9 josde *
#7 Y el falso y mentiroso de ver98 de Abril de este año, que puso esto : Mi último DNi caducó en 2010, no tengo NIF ni psaprte ni tarjeta de la SS. No tengo cuentas bancarias a mi nobre ni números de teléfono. No tengo cuenta en Netfilix, ni soy socio de Carrefour, mis vecinos no saben dónde trabajo ni a qué me dedico. Mis compañeros del curro no sabenn dónde vivo. No tengo cohe ni carnet de conducir, pago siempre todo en efectivo, siempre compras pequeñas. Nunca jamás me he hice un selfie,…   » ver todo el comentario
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alfre2 #11 alfre2
#9 ojo a los daños cerebrales provocados por el ayuno xD
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josde #13 josde
#11 Si sobre todo si desayunas cheetos o virulos.
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alfre2 #15 alfre2
#13 ya se ve, descuida
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#8 tierramar
Pregunten a los abogados especializados en migración y a la policia y verán como confirman la noticia
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#1 ver98
infobae.com no es un medio periodístico, hacen caja y punto.
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alfre2 #7 alfre2
#2 ya está aquí el pajillero! :troll:
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#10 villarraso1978 *
'Voluntariamente' solo se van los que tienen como alternativa la cárcel.
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menéame