España está entre los diez países del mundo que más artículos 'citables' publica, sin embargo, estos artículos no suelen ser citados

La endogamia, la burocracia y la presión por publicar son cuestiones que, a diario, se escuchan en los corrillos académicos de cualquier facultad. «El 'publish or perish' (publica o muere) es una verdadera esquizofrenia en las universidades», cree J. Alejandro F. Cuesta, investigador predoctoral UCM-Santander. Pero, sobre todo, en nuestras universidades. España está entre los diez países del mundo con más publicaciones científicas, según la clasificación de SCImago, un portal que evalúa la producción de artículos por áreas de conocimiento

#1 concentrado
Accesible en modo lectura
#3 asgard_gainsborough
#1 No sale ningún modo lectura en Brave para ABC.
#2 Einwanderer
Meneo porque es un punto de vista, aunque en algunos aspectos es superficial, e intenta buscar explicaciones ad hoc para el funcionamiento diferente de las métricas en ciencias y en humanidades. Las ciencias y las humanidades son actividades diferentes, con estructuras epistemológicas diferentes. Las humanidades (que no son mi campo) pueden ser abordadas desde muchos puntos de vista a través de un enfoque científico, pero en España (donde ni la actividad científica es abordada con frecuencia…   » ver todo el comentario
celyo #4 celyo *
#2 pero creo que este choteo está muy extendido: Publicar o perecer

es.wikipedia.org/wiki/Publicar_o_perecer

Al menos en la universidad, al final, aplican desde la administración un criterio idéntico tanto si eres de Filosofía como si eres de Física, y empiezas una especie de gymkana por lograr obtener tu puesto fijo, que unido a veces con la subyugación a los departamentos llevados por gente endiosada.
