España está entre los diez países del mundo que más artículos 'citables' publica, sin embargo, estos artículos no suelen ser citados

La endogamia, la burocracia y la presión por publicar son cuestiones que, a diario, se escuchan en los corrillos académicos de cualquier facultad. «El 'publish or perish' (publica o muere) es una verdadera esquizofrenia en las universidades», cree J. Alejandro F. Cuesta, investigador predoctoral UCM-Santander. Pero, sobre todo, en nuestras universidades. España está entre los diez países del mundo con más publicaciones científicas, según la clasificación de SCImago, un portal que evalúa la producción de artículos por áreas de conocimiento
Al menos en la universidad, al final, aplican desde la administración un criterio idéntico tanto si eres de Filosofía como si eres de Física, y empiezas una especie de gymkana por lograr obtener tu puesto fijo, que unido a veces con la subyugación a los departamentos llevados por gente endiosada.